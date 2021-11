Atleta do PSG é presa por suspeita de armar emboscada para colega de time

Na manhã desta quarta-feira (10) o Paris Saint-Germain confirmou que a meio-campista Aminata Diallo foi presa pela polícia de Versalhes, na França, por suspeita de ter armado uma emboscada para uma colega de clube e da seleção francesa, Kheira Hamraoui.

O ataque aconteceu na quinta-feira da última semana, quando as duas deixaram uma confraternização organizada pelo PSG juntas e, no caminho, foram surpreendidas por dois homens encapuzados que tiraram Kheira do carro e a agrediram com barras de ferro, principalmente na região das pernas. As informações são do jornal francês L'Équipe.



Durante o ataque, os homens não roubaram nenhum pertence das atletas e Aminata Diallo não sofreu qualquer trauma ou lesão. Kheira Hamraoui foi levada para o hospital e recebeu pontos nas mãos e pernas. Ela ficou de fora do jogo entre PSG e Real Madrid, pela Liga dos Campeões Feminina, e Diallo foi titular do time. Uma testemunha que presenciou o ataque disse para polícia que os golpes nas pernas de Hamraoui pareciam "como se quisesse impedi-la de exercer sua profissão".

Kheira Hamraoui (dir.) e Aminata Diallo (esq.) durante partida do PSG (Foto: Divulgação/PSG)



No comunicado emitido pelo Paris nesta manhã, o clube afirmou que condena veementemente a violência cometida e reforçou as atitudes tomadas pela instituição para colaborar com as investigações. "Desde quinta-feira à noite o Clube tem tomado todas as medidas necessárias para garantir a saúde, o bem-estar e a segurança de toda a sua equipe feminina. O Paris Saint-Germain está trabalhando com a Polícia de Versalhes para esclarecer os fatos. O Clube está prestando muita atenção ao andamento dos procedimentos e estudará as medidas a serem tomadas", diz o texto.



No mês passado, na convocação da seleção feminina da França para amistosos contra Estônia e Cazaquistão, Diallo ganhou uma oportunidade no time comandado por Corinne Diacre após o corte de Kheira Hamraoui por lesão. Não se sabe se esse episódio também teve interferência de Aminata, que acabou ficando no banco de reservas nos dois jogos da equipe nacional.