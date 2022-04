Atlético de Alagoinhas anuncia atacante do Vitória para Série D

O Atlético de Alagoinhas anunciou, nesta quarta-feira (20), um novo reforço para a Série D do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Hitalo Mota, que chega ao Carcará por empréstimo do Vitória até o fim da temporada.

Natural de Vitória da Conquista, o jogador de 20 anos é formado nas divisões de base rubro-negras. Considerado uma promessa na Toca do Leão, ele foi promovido ao elenco principal em 2021, e disputou 11 jogos, entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Série B e Copa do Brasil, marcando dois gols.

Na atual temporada, Hitalo participou de três duelos pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, e balançou a rede rival uma vez. Mas não teve oportunidade no time principal. O vínculo do atacante com o Vitória vai até dezembro de 2023.

O Atlético de Alagoinhas, vale lembrar, perdeu vários jogadores titulares após conquistar o bicampeonato baiano. Iran, Dionísio, Miller, Jerry e Thiaguinho deixaram o Carcará, assim como o técnico Agnaldo Liz, que foi para o Altos. Para o comando da equipe, foi contratado Zé Carijé.

O time estreou na Série D com derrota para o ASA por 1x0, fora de casa. O próximo compromisso será no próximo domingo (24), contra o Lagarto-SE, às 16h, no Carneirão.