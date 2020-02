Atlético de Alagoinhas empata e está eliminado da Copa do Brasil

O Atlético de Alagoinhas persistiu, mas o gol não saiu. O empate de 0x0 contra o Botafogo-PB, na noite desta quarta-feira (12), no estádio Carneirão, eliminou o time baiano da Copa do Brasil ainda na primeira fase por causa do regulamento da competição, que dá a vantagem do empate ao clube melhor ranqueado na CBF.

Em campo, os dois times buscaram a vitória. O Carcará teve chances com Dedeco e Vitinho no primeiro tempo, com Magno Alves e Jacson no segundo, mas esbarrou na falta de pontaria ou nas defesas do goleiro Samuel, da equipe paraibana.

Do outro lado, o goleiro Fábio Lima também teve trabalho e ainda contou com a sorte. O chute de Rodrigo Andrade bateu na trave e a cabeçada de Mário Sérgio, após cruzamento do lateral direito Léo Moura (ex-Flamengo e Grêmio), foi no travessão.

Com a classificação, o Botafogo-PB vai enfrentar na segunda fase o vencedor do confronto entre Moto Club e Fluminense, que jogam no dia 26, em São Luís.

O Atlético jogou com Fábio Lima, Paulinho, Emílio, Emerson (Eduardo) e Felipinho; Willian Kaefer, Dedeco (Jhonatha), Vitinho (Jacson) e Carlinhos; Magno Alves e Russo. Técnico: Paulo Sales.