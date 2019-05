Ator de 'GoT' ficou surpreso com fim da série: 'Pensei que fosse piada'

O final de Game of Thrones não chocou só muitos fãs. O ator Isaac Hempstead Wright admitiu em entrevista que quando recebeu o roteiro e descobriu que seu personagem, Bran, seria o rei dos (agora) seis reinos, ficou bastante surpreso. Tanto que chegou a acreditar de início que não era sério.

(Foto: Divulgação)

"Quando eu fui para a cena (em que é escolhido rei) no último episódio e eles disseram, 'E que tal o Bran?', eu tive que levantar e comecei a caminhar pelo estúdio", contou o ator à EW. "Eu sinceramente pensei que fosse uma piada e que (os showrunners David Benioff e Dan Weiss) tivessem enviado um roteiro para cada um dizendo que seus personagens tinham ficado com o Trono de Ferro. 'Legal, mandara bem, pessoal. Oh, droga, isso é real?", completou o ator.

O episódio final teve um conselho reunindo as casas de Westeros para decidir quem seria o novo rei, depois que Daenerys Targaryen matou Cersei Lannister para, no episódio seguinte, ser morta por Jon Snow. A partir de uma ideia de Tyrion Lannister, o grupo decidir que Bran era o melhor nome para comandar Westeros, por conta de sua trajetória. Na mesma cena, o Norte ganhou sua independência, com Sansa Stark sendo a nova responsável por comandar as terras da família.

Ao saber o final, Isaac teve que ficar em silêncio, sem poder compartilhar com ninguém a grande novidade de que Bran seria o dono do trono. Sem poder falar spoiler, ele contou como foi sua reação interna: "Eu só queria gritar: 'Rei, seus filhos da p****", disse o ator. "Apesar que este não é um plano muito sábio, claro".



Ele contou ainda que ficou satisfeito com o fim, embora tenha sonhado com alguma cena de morte para encerrar a história de Bran. "Eu meio que queria morrer e ter uma boa cena de morte com a cabeça explodindo ou algo assim".