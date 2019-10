Àttøøxxá, Márcia Castro e Edson Gomes tocam de graça no Comércio

O projeto #vemprocentro traz mais shows e atrações para o Comécio neste final de semana. O público que for para o evento vai poder curtir, de graça, shows de Àttøøxxá, Márcia Castro e Edson Gomes. A programação será no sábado (26) e domingo (27) e inclui ainda atividades infantis e gastronomia. O projeto é realizado pela prefeitura, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

A programação neste fim de semana começa com a Feira Criativa, que acontece na Praça da Inglaterra no sábado e no domingo, com gastronomia e economia criativa. A curadoria é do Coreto Hype. Haverá ainda aula de yoga, venda de orgânicos, brincadeiras e jogos para as crianças.

Ao lado, na Avenida Estados Unidos, acontece o Brechó Park. O evento é inspirado na Feira da Bagageira, em Cascais, de Portugal, e foi um grande sucesso na primeira edição. A produtora Lídice Berman é a responsável pela produção. O brechó traz artios de segunda mão, novos, originais e renováveis, que são vendidos em porta malas e bagageiro de um automóvel. O mesmo espaço vai receber uma exposição de carros antigos.

Música

O palco vai ficar na Praça da Inglaterra. No sábado, os shows começam às 12h. A abertura é do DJ Magnata Residente. As atrações incluem Deco Góes, Pedro Pondé e Gerônimo, com seu projeto Buzanfan. O encerramento ficará com Márcia Castro, que faz show cercada por convidados.

No domingo, serão dois palcos - o da Praça da Inglaterra e outro no Porto Salvador Eventos, na Avenida da França. No primeiro, as apresentações começam com show infantil às 11h. Às 13h, sobe ao palco a banda Restgate Blues e depois chega o samba de Cida Martinez.

No outro palco, DJ Telefunksoul abre os trabalhos às 17h30. Depois, Edson Gomes e o filho Isaque Gomes apresentam o projeto especial "Pai e Filho". O encerramento é da banda Àttøøxxá ,que ainda conta com uma convidada especial, a Nêssa.

“Vamos continuar movimentando o Centro Histórico. Temos um potencial incrível aqui para receber todo tipo de evento. Nessa terceira edição da programação cultural do #vemprocentro, estamos com uma agenda especial. Vamos trazer as famílias e dedicar dois dias de muito lazer e entretenimento para todos”, diz o presidente da Saltur, Isaac Edington.

A programação completa está no site www.vemprocentro.salvador.ba.gov.br.