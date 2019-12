Attooxxa convida Carlinhos Brown na estreia do projeto Padrinhos da Música

O grupo Atooxxa convida o cantor e multi-instrumentista Carlinhos Brown para um encontro musical que acontece domingo (22), às 16h, no Trapiche Barnabé. O nome do projeto, Padrinhos da Música, já dá uma pista do que o público vai encontrar no evento em que a nova geração da música baiana convida, para dividir o mesmo palco, os cantores, músicos e compositores que estão entre suas referências.

O projeto estreia nesse fim de semana e terá quatro edições que servem, na verdade, de pretexto para a criação de uma websérie audiovisual que será lançada mês a mês. Com o objetivo de investigar a relação entre a cena baiana de hoje e os artistas e movimentos musicais que surgiram antes, a série terá o primeiro episódio exibido em janeiro.

“A ideia do projeto surgiu com o audiovisual e se estendeu para um evento, porque é um encontro que merece ser visto e compartilhado com o público”, explica Dayse Porto, 35 anos, diretora da websérie e uma das idealizadoras do Padrinhos da Música. As próximas atrações, mantidas em segredo, incluem artistas da nova cena, onde “a presença feminina negra está muito pulsante”, adianta.

Carlinhos Brown é convidado do show que acontece domingo (22) (Foto: Imas Pereira/Divulgação)

Neste domingo (22), que terá show de abertura do grupo Ubuntu junto com o rapper Hiran, o Attooxxa vai mostrar um repertório montado em função do encontro com Brown. “Como é surpresa, se eu falar aqui entrega o baba todo (risos). Mas o pagodão não vai deixar de rolar. Esse é nosso dendê”, conta Osmar ‘Oz’, 35, um dos vocalistas do grupo.

O repertório inclui, é claro, músicas de Brown que ganham arranjos e bases do DJ e produtor Rafa Dias, 29, do Attooxxa. Juntos, “padrinho” e “afilhados” interpretam cerca de seis músicas. “Pra gente é um presente poder dividir o palco com esse grande artista baiano que admiramos. Carlinhos é percussão, é a Bahia. É muito sagrado. Só podemos agradecer à música por estar nos unindo nesse palco”, comemora Oz.

Pesquisadora da cultura baiana, Dayse destaca que descobriu uma nova cena unida pela diversidade e por ritmos afro-baianos que dialogam com experimentações eletrônicas e ritmos globais. “Enxergo muito essa cena como algo pós-axé”, reflete Dayse, sobre a música baiana feita por artistas da nova geração como Luedji Luna e Larissa Luz, além de veteranos como Margareth Menezes e Lazzo Matumbi.

Oz acredita que essa safra da música baiana se resume a uma palavra: comunicação. “Está acontecendo um diálogo, uma gentileza que quebra fronteiras. O que está rolando é essa sensibilidade, um respeito. Unidos somos mais fortes mesmo e a música é uma grande coligada da comunicação. O movimento da Bahia está se fortalecendo por isso”, resume Oz. “Ah! E não esqueça de colocar no final da matéria: BBMP!”, gargalha.

Serviço

O quê: Projeto Padrinhos da Música com show de Attooxxa e participação de Carlinhos Brown. Show de abertura: Ubuntu e Hiran.

Quando: Domingo (22), às 16h

Onde: Trapiche Barnabé (Av. Jequitaia, 5, Comércio | 3243-8583)

Ingresso: R$ 40 | R$ 20. Vendas: Sympla