Bahia acerta no 2º tempo, goleia o Volta Redonda e vai às oitavas da Copa do Brasil

O Bahia está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. A passagem de fase do tricolor veio na noite desta quinta-feira (27), com um triunfo por 4x0, sobre o Volta Redonda, na Fonte Nova.

O Esquadrão fez um primeiro tempo de muita intensidade, mas voltou a pecar na hora da decisão e desperdiçou as chances que teve. Na etapa final o time acertou o pé e os gols saíram. Cauly, Arthur Sales (duas vezes) e Vitor Jacaré garantiram o triunfo tricolor na Fonte Nova.

O adversário do Bahia na próxima fase será decidido em sorteio que será realizado na sede da CBF, na próxima terça-feira (2). Um dia antes, o clube baiano enfrentará o Vasco, em São Januário, pela 3ª rodada do Brasileirão.

Além da vaga nas oitavas de final, o Bahia também embolsou uma premiação de R$ 3,3 milhões pela classificação.

ATAQUE CONTRA DEFESA

Com a vantagem de poder empatar para passar de fase, Renato Paiva aproveitou para poupar alguns jogadores. O zagueiro Kanu voltou ao time no lugar de Gabriel Xavier. No meio-campo, Daniel ficou com a vaga de Yago, enquanto Matheus Bahia ganhou a disputa com Chávez. Lá na frente, Biel foi escalado ao lado de Everaldo e Ademir ficou como opção no banco.

O Bahia começou a partida buscando imposição diante do adversário. O tricolor dominou o meio-campo e conseguiu ocupar bem os espaços. O time tinha na transição rápida o caminho para chegar ao ataque.

O primeiro gol poderia ter saído logo aos três minutos, depois de uma boa saída desde a defesa que terminou com o contra-ataque puxado por Everaldo. Biel pegou fraco na bola e o goleiro defendeu o chute.

Superior tecnicamente, o Esquadrão não tinha dificuldade para entrar na área do Volta Redonda. O problema estava na hora de definir. Depois de tabelar com Biel, Cauly saiu em boa condição, mas também chutou fraco e desperdiçou a chance.

Cauly e Biel, aliás, estavam em sintonia. Aos 29 minutos o atacante tabelou com o meia e saiu de cara com o gol. Biel, no entanto, perdeu a passada e não conseguiu finalizar com qualidade. A bola ainda sobrou limpa na área, mas ninguém do Bahia apareceu.

O Volta Redonda, que até então só tinha chegado com perigo em uma oportunidade, decidiu se lançar ao ataque na reta final do primeiro tempo. O time fluminense subiu um pouco as linhas na tentativa de apertar o tricolor, mas a defesa do Esquadrão conseguiu neutralizar as investidas do adversário.

Impaciente com a falta de capricho do Esquadrão no ataque, parte da torcida tricolor vaiou o time ao final dos primeiros 45 minutos.

PORTEIRA ABERTA

O Volta Redonda manteve a postura de tentar agredir o Bahia na segunda etapa e deu espaços ao Esquadrão. Mas o tricolor seguia com a dificuldade de balançar as redes. Biel recebeu passe açucarado de Cauly e conseguiu tirar do goleiro, mas o zagueiro Marco Gabriel cortou em cima da linha.

A situação do time baiano só ficou mais confortável quando Jacaré ganhou da marcação e disparou pelo lado direito. O ala acertou belo passe para Cauly, que deu toquinho na saída do goleiro Vinicius e abriu o placar, aos 10 minutos.

O triunfo parcial ampliava a vantagem do Bahia no confronto. O Volta Redonda precisava de pelo menos dois gols para levar a decisão para os pênaltis. Mas aos 21 minutos o Esquadrão praticamente liquidou o sonho do adversário.

Ademir, que havia acabado de entrar na vaga de Biel, desceu em velocidade e cruzou rasteiro para Arthur Sales anotar o segundo gol do Esquadrão na Fonte Nova.

Tudo estava dando certo para o Bahia. Aos 27 minutos, o VAR acionou o árbitro para analisar um possível pênalti. Sávio Pereira foi para o monitor e confirmou a penalidade. Jacaré então cobrou do lado esquerdo do goleiro e fez o terceiro do Esquadrão, aos 30 minutos. Jacaré saiu de campo bastante aplaudido pela torcida quando deu lugar para Cicinho.

Com o triunfo assegurado, o Bahia passou a administrar o tempo na reta final da partida. Ainda deu tempo de Arthur Sales, aos 49 minutos, anotar mais um, transformar o placar em uma goleada por 4x0 e selar a classificação do Esquadrão às oitavas de final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Bahia 4x0 Volta Redonda - Copa do Brasil (3ª fase - ida)

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré (Cicinho), Acevedo, Daniel (Yago), Cauly (Diego Rosa) e Matheus Bahia; Biel (Ademir) e Everaldo (Arthur Sales). Técnico: Renato Paiva.

Volta Redonda: Vinícius, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Marco Gabriel (Skilo) e Marcos Pedro; Bruno Barra, Dudu (Marcelo) e Caio Vitor; Luizinho (Henrique Silva), Samuel Granada (Macário) e Berguinho (Matheus Alessandro). Técnico: Rogério Corrêa.

Local: Fonte Nova

Gols: Cauly, aos 10, Arthur Sales, aos 21 e aos 49, Jacaré, aos 30 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Daniel, Jacaré, Cicinho (Bahia); Gabriel Bahia, Marcos Pedro (Volta Redonda)

Público: 20.253 pagantes

Renda: R$ 449.166,00

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Lehi Sousa Silva (Trio do Distrito Federal).

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).