Bahia alcança 50 mil sócios e faz promoção para jogo entre City e Real

O Bahia alcançou a marca de 50 mil sócios. O anúncio foi feito pelo clube através das redes sociais, nesta sexta-feira (12). Para comemorar a meta, o Esquadrão lançou uma promoção envolvendo o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, e jogo entre Manchester City e Real Madrid, pela Liga dos Campeões da Europa.

Em vídeo divulgado nos seus perfis oficiais, o Bahia informou que vai sortear 50 sócios em dia para assistir ao jogo entre Manchester City e Real Madrid, no museu do clube, na Fonte Nova. A partida será na próxima quarta-feira, pela volta da semifinal da Champions League.

Os torcedores também vão concorrer a uma camisa do Manchester City autografada pelo espanhol Ferran Soriano.

Em comemoração à marca, 50 sócios em dia serão sorteados para assistir Manchester City x Real Madrid pela semifinal da @ChampionsLeague, quarta, no #MuseuDoBahia

Após atingir a marca de 50 mil sócios, o Bahia projeta chegar aos 100 mil. Para isso, o clube conta com o apoio do Grupo City, novo gestor do Esquadrão.