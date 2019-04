Bahia de Feira é o time mais premiado do Baianão 2019

Nenhum clube recebeu mais premiações ao final do Campeonato Baiano desse ano que o Bahia de Feira. O tricolor do interior teve quatro jogadores eleitos na seleção do torneio e Quintino Barbosa ainda levou o troféu de melhor técnico.

Aos 39 anos, o capitão Jair foi eleito melhor goleiro do estadual. “Tô feliz pelo reconhecimento, por ser um dos destaques do campeonato. Pra eu ser o destaque, dependo de todo um coletivo, por isso, parabenizo a toda a minha equipe. Tenho orgulho de vestir a camisa do Bahia de Feira com esse grupo que foi montado, em que todos os jogadores procuraram fazer o melhor. Quando você joga com coletividade, o destaque individual vem no final da competição”, festejou o arqueiro.

O volante Jarbas, além dos laterais Van e Cazumba também estamparam as cores do Bahia de Feira na seleção. O reconhecimento da boa campanha do Tremendão começou nas arquibancadas. Vice-campeão, a equipe feirense foi aplaudida pela torcida do Bahia na Fonte Nova após a derrota por 1x0 para o xará da capital na final do último domingo (21).

“Somos adversários e não inimigos. A conduta que a torcida do Bahia teve no jogo, valorizando o espetáculo, os dois times, aplaudindo o time que não levou a taça faz com que a gente tenha uma reflexão de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. O futebol baiano deu um show nas finais do estadual. A torcida reverenciou os dois clubes", pontuou o técnico Barbosinha.

"Fica uma lição, que quando se dá um grande espetáculo, independentemente do resultado, você vai ser aplaudido. Os aplausos valem mais que uma conquista. Foi uma grande lição para todos nós o que a torcida do Bahia fez no domingo”, completou o treinador.

O preparador físico Michel Pinheiro, do Bahia de Feira, também foi premiado como o melhor do campeonato.

Confira a seguir a seleção do Campeonato Baiano 2019:

Goleiro: Jair (Bahia de Feira)

Lateral-direito: Van (Bahia de Feira)

Zagueiros: Lucas Fonseca (Bahia) e Edcarlos (Vitória)

Lateral-esquerdo: Cazumba (Bahia de Feira)

Volantes: Jarbas (Bahia de Feira) e Flávio (Bahia)

Meias: Shaylon (Bahia) e Caculé (Vitória da Conquista)

Atacantes: João Neto (Atlético de Alagoinhas) e Fernandão (Bahia)

Melhor técnico: Barbosinha (Bahia de Feira)

Outros premiados:

Artilheiro: João Neto (Atlético de Alagoinhas)

Melhor Jogador: João Neto (Atlético de Alagoinhas)

Melhor torcida: Nação Carcará (Atlético de Alagoinhas)

Fair-play: Fluminense de Feira

Arbitragem: Diego Pombo Lopez, Alessandro Matos e José dos Santos Amador

Árbitro revelação: Edvalter Marinho dos Santos

Assistente revelação: Edvan de Oliveira Pereira

Golaço: Thiaguinho (Jacuipense)

Revelação: Gustavo Balotelli (Juazeirense)

Melhor preparador físico: Michel Pinheiro