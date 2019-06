Bahia de Feira goleia o Serrano-PB na Série D

O Bahia de Feira não apenas se recuperou na Série D do Campeonato Brasileiro como goleou: 5x0 sobre o Serrano-PB, em Campina Grande, na tarde deste sábado (1º).

O destaque da partida foi o atacante Ebinho, autor de três gols. O lateral direito Cedric, emprestado pelo Vitória, também brilhou com dois gols - entre eles o que abriu o placar, aos 23 minutos da primeira etapa.

O Tremendão vinha de duas partidas sem vencer na competição, ambas diante do América-RN: perdeu em Feira de Santana por 2x1 e empatou em 0x0 em Natal.

Com a goleada o Bahia de Feira chegou aos sete pontos no Grupo 6, dois atrás do América-PE, que enfrenta o América-RN neste domingo (2) às 16h. O líder é o time potiguar, com 10 pontos.

Resta apenas uma rodada na primeira fase da Série D. No domingo (9) a equipe recebe o América-PE às 18h.