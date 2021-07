Bahia divulga finalistas do concurso da nova camisa; veja

A torcida do Bahia já pode escolher os novos uniformes que o Esquadrão vai utilizar na próxima temporada. Na noite desta terça-feira (20), o clube divulgou os dez finalistas do concurso para selecionar os modelos, que foram criados por torcedores.

Ao todo, foram escolhidas dez opções para a camisa branca e outras dez para a camisa tricolor. Realizado pelo quarto ano consecutivo, o concurso recebeu mais de mil desenhos em dez dias. Os finalistas foram escolhidos por uma comissão interna do Bahia.

A votação para eleger os vencedores é aberta para todos através do aplicativo do Bahia. Os votos serão computados até meio-dia do próximo sábado (24). As camisas escolhidas vão ser confeccionadas pela Esquadrão, a marca própria do clube, e serão utilizadas durante os jogos.

Confira os modelos finalistas