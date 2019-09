Bahia e Fortaleza voltam a se encontrar na Série A após 16 anos

Bahia e Fortaleza estão acostumados a medir forças no cenário regional, mas, no próximo domingo, as duas equipes vão fazer um confronto que não acontece há 16 anos.

A última vez que Bahia e Fortaleza se enfrentaram na Série A do Brasileirão foi em 2003, no primeiro ano do Brasileirão por pontos corridos. E para o torcedor mais supersticioso, fique tranquilo, o Bahia levou a melhor.

No duelo na Fonte Nova, pela 25ª rodada, o tricolor baiano venceu por 1x0, gol com gol do meia Danilo Gomes. No primeiro turno, o Esquadrão segurou o empate por 0x0, no estádio do Castelão, em Fortaleza.

O histórico entre Bahia e Fortaleza na Série A é de equilíbrio. Em 11 jogos no Brasileiro unificado, foram quatro vitórias para cada lado e outros três empates. Por isso, quem vencer domingo vai liderar as estatísticas na primeira divisão.

Já no histórico geral, o vantagem do Bahia sobre o time cearense é enorme. Em 47 jogos, o Esquadrão venceu 21, perdeu 11 partidas e outras 15 terminaram empatadas.

Esse ano, Bahia e Fortaleza se enfrentaram pela Copa do Nordeste. Em fevereiro, os dois times empataram por 2x2 pela primeira fase do torneio regional.

O Esquadrão chegou a sair perdendo, mas conseguiu virar a partida com gols de Ramires e Gilberto. O Fortaleza só arrancou o empate aos 45 minutos do segundo tempo, com o colombiano Quintero.

Se em 2003, o final de campeonato para Bahia Fortaleza não foi feliz, já que ambos acabaram sendo rebaixados à Série B, dessa vez a situação é diferente.

Enquanto o Bahia briga na parte de cima da tabela e mira uma vaga na Copa Libertadores de 2020, o Fortaleza, comandado por Zé Ricardo, faz um campeonato seguro e tem como meta, além de permanecer na Série A, cravar uma vaga na Copa Sul-Americana. Por isso, o técnico Roger Machado projeta um duelo difícil na Fonte Nova.

“O que tenho, de antemão, é que será um jogo duro, muito difícil. Embora o Fortaleza esteja atrás da gente, tem uma equipe sólida, com transição e contra-ataque muito fortes. Gostaria, de antemão, que no domingo a Fonte Nova vai estar cheia, que o torcedor, como em outras partidas, nos incentive e nos apoie até o último minuto”, disse o treinador tricolor.

Depois, Roger ainda acrescentou. “Mas vá com a consciência de que será uma partida dura. Não haverá facilidade. Se desejarmos vencer nosso compromisso, precisamos saber que não será de qualquer jeito. Será de forma organizada. Deve ser uma parada bastante indigesta”, completou Roger.