Bahia Expo & Negócios está com inscrições gratuitas abertas

A Bahia Expo & Negócios acontece de 18 a 21 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, com objetivo de promover as pequenas empresas das maiores cadeias produtivas do estado: os setores de alimentos, moda e beleza. As inscrições para o evento são gratuitas e acontecem pelo Sympla. O evento é uma realização do Sebrae, em parceria com o Senac, apoio da Fecomércio/BA e Fieb, e patrocínio do Senar.

Nos quatro dias de evento, o Centro de Convenções Salvador vai receber capacitações empresariais com foco em gestão de negócios, técnicas gastronômicas e de embelezamento. Além disso, a feira também promove aproximação de atores das cadeias produtivas, através de encontros e rodadas de negócios. Todas as atividades ofertadas na Bahia Expo & Negócios são gratuitas, mas é preciso se inscrever.

O espaço da feira conta com as Arenas de Comércio Digital, Inovação, Especialista, Negócios, além da Arena Bahia Expo, onde acontecem as megapalestras. Na Cozinha Show, espaço oferecido pelo Senac, os participantes terão acesso a workshops com conteúdo prático e demonstração ao vivo para o segmento de alimentos e bebidas. No espaço Beleza e Moda, vão ocorrer apresentações de técnicas ao vivo e capacitações voltadas para os temas.

Serviço

2ª Edição da Bahia Expo & Negócios

Data: 18 a 21 de maio

Horário: Quinta a sábado das 13h às 21h e domingo das 11h às 18h

Local: Centro de Convenções Salvador

Programação: https://www.bahiaexpo.com.br/programa%C3%A7%C3%A3o-1

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/bahia-expo-e-negocios-2023-ben23/1845206