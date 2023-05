Bahia fica no 0x0 com o Santos em primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil

O primeiro ato do confronto entre Bahia e Santos na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil terminou sem gols. Na noite desta quarta-feira (17), o tricolor ficou no empate por 0x0 com o Peixe e deixou a disputa aberta.

O Esquadrão fez um bom primeiro tempo defensivamente e poderia ter saído com o resultado positivo, mas parou no goleiro João Paulo, que salvou os santistas em pelo menos duas grandes oportunidades.

Já na segunda etapa, o Bahia ensaiou tentar o contra-ataque, mas encontrou um adversário fechado e criou poucas chances de gol.

O empate deixa os dois times vivos. A partida de volta será no dia 31 de maio, uma quarta-feira, às 19h, na Fonte Nova. Quem vencer avança de fase. Um novo empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis.

MAIS SEGURO

Para o duelo mata-mata, Renato Paiva adotou postura mais cautelosa e reforçou a marcação tricolor. Sem Thaciano, Rezende foi deslocado para o meio-campo ao lado de Acevedo, enquanto a linha de zagueiros foi formada por Kanu, David Duarte e Vitor Hugo. Ryan ganhou a disputa com Chávez na ala esquerda, e Everaldo, recuperado de lesão, voltou ao comando de ataque.

As mudanças fizeram o Bahia mudar a sua postura. Diferente do primeiro embate com o Santos, quando perdeu por 3x0 pelo Brasileirão, o Esquadrão começou o duelo ligado. O meio-campo mais forte conseguia interceptar as jogadas do alvinegro e não dava sossego aos atacantes do adversário.

O que faltava ao time baiano era aproveitar as oportunidades quando tinha a bola. O tricolor apresentou dificuldade na construção das jogadas, com muitos erros de passe. A primeira boa chance veio aos 15 minutos. Jacaré iniciou o lance e achou Biel na ponta esquerda. O camisa 11 limpou o marcador e chutou no canto. João Paulo defendeu.

O goleiro santista, aliás, foi o nome do primeiro tempo. Ele operou um milagre quando David Duarte deu uma de centroavante e pegou de primeira o cruzamento de Jacaré. A bola tinha endereço certo, mas João Paulo salvou. O goleiro também fez grande defesa em um belo chute que Cauly mandou de fora da área.

O Bahia parecia cada vez mais perto de abrir o placar, mas levou um susto aos 33 minutos. Em uma das poucas chegadas do Santos, Lucas Pires recebeu com liberdade na área e chutou cruzado. Deivid completou para o gol, mas o árbitro marcou impedimento na origem da jogada. O VAR entrou em ação e confirmou a infração.



Apesar da falta de gols no primeiro tempo, a postura do Bahia agradou ao técnico Renato Paiva e o time voltou com a mesma formação do intervalo. Porém, o panorama se inverteu e foi o Santos quem adotou tática mais ofensiva.

O Peixe passou a rondar a área tricolor na tentativa de fazer uma pressão ofensiva. A formação sem um centroavante fixo facilitava a mobilidade alvinegra, que explorava, principalmente, jogadores de lado como Ângelo e Mendoza.

Diante do cenário, a saída para o Bahia foi aproveitar os espaços para buscar o contra-ataque. Em uma das escapadas, Biel recebeu de Everaldo e chutou cruzado. A bola passou tirando tinta na trave santista.

Renato Paiva então decidiu colocar mais velocidade na equipe. Ademir e Chávez foram para o jogo nas vagas de Everaldo e Ryan, respectivamente. Aos 19 minutos, o duelo foi paralisado após o árbitro Sávio Pereira se chocar com Rezende e sofrer um corte no rosto.

Quando a bola voltou a rolar, o confronto perdeu intensidade. A tentativa do Bahia de ter um time mais veloz não surtiu efeito imediato. Para piorar, Yago, que havia acabado de entrar no lugar de Cauly, se machucou e deu lugar para Arthur Sales.



Mesmo com os oito minutos de acréscimos dados pelo árbitro, nem Bahia e nem Santos conseguiram tirar o zero do placar e ficaram mesmo no empate sem gols.

FICHA TÉCNICA



Santos 0x0 Bahia - Copa do Brasil (oitavas de final - ida)

Santos: João Paulo, Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires (Lucas Braga); Rodrigo Fernández (Bruno Mezenga), Dodi e Lucas Lima (Ed Carlos); Ângelo (João Lucas), Deivid e Mendoza (Lucas Barbosa). Técnico: Odair Hellmann.

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Acevedo, Rezende, Cauly (Yago) (Arthur Sales) e Ryan (Chávez); Biel e Everaldo (Ademir). Técnico: Renato: Paiva.

Local: Vila Belmiro

Cartão amarelo: Lucas Braga (Santos); Everaldo, Chávez, Vitor Hugo (Bahia)

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF).

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).