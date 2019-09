Bahia FM apresenta novo programa neste domingo (29)

O programa Indiscreta estreia neste domingo (29), na Bahia FM, apresentado por Michele Gramacho, ou Mimi, como é conhecida pelo público. A novidade será transmitida ao vivo, das 20h às 21h, sempre aos domingos, e traz uma temática bastante popular: comportamento e relacionamentos. “Acho que o horário é bem legal, apropriado para o público, com um conteúdo que eles vão gostar de ouvir”, conta a apresentadora.

Com a intenção de criar interação com o público, o programa vai dialogar com os ouvintes, ao vivo, através do número 71 99969-8870. A ideia é que as pessoas compartilhem um problema amoroso, um caso pessoal, e tudo será discutido no estúdio, sempre esperando a opinião da audiência.

Mas o Indiscreta não fica só aí. A cada semana, um viés diferente será discutido, sempre na presença de um artista ou um especialista convidado. O quadro Mimi Indiscreta vai matar a curiosidade de muita gente sobre a vida dos artistas: “Sabe aquela pergunta que você sempre quis fazer mas não teve coragem? Não se preocupem pois a gente vai fazer”, brinca Mimi.

A estreia da atração terá a presença do cantor de arrocha baiano Tacinho Kléber que, além do bate-papo, solta a voz com suas músicas, como Sinalzinho do Desapego, lançada recentemente.

Rádio Bahia FM. Todo domingo, às 20h.