Bahia goleia o Jacuipense em Pituaçu e vai à segunda fase da Copa do Brasil

O Bahia levou a melhor no primeiro confronto baiano da história da Copa do Brasil e está classificado para a segunda fase do torneio. Na noite desta quarta-feira (1º), o Esquadrão não teve dificuldade e goleou o Jacuipense por 4x1, em Pituaçu, e deixou o rival estadual pelo caminho.

Apesar de ter a vantagem do empate, o tricolor foi para o ataque e construiu o triunfo ainda no primeiro tempo. Biel e Raphinha, contra, colocaram o Esquadrão em vantagem. Na segunda, Jacaré e Cauly completaram o placar elástico. Thiaguinho descontou para o Jacupa.

Além da classificação, o Bahia garante uma premiação de R$ 1,7 milhão. O adversário na próxima fase será o Camboriú-SC, que passou pelo Manaus por 1x0. A CBF ainda definirá o dia e horário do confronto, mas o duelo será em Salvador.

Antes, o time azul, vermelho e branco tem um clássico pela frente. Neste domingo (5), o Bahia recebe o Vitória, na Fonte Nova, pelo Ba-Vi da Copa do Nordeste.



Com a lesão no joelho sofrida pelo zagueiro Raul Gustavo, Gabriel Xavier ganhou a primeira chance no ano e foi escalado ao lado de Marcos Victor. No meio-campo, Rezende voltou a ser titular após deixar a equipe por conta de um problema na coxa.

Como já é característico, o Bahia colocou em ação o seu modelo de jogo propositivo, tentando trabalhar a bola pelo meio-campo, mas tendo os jogadores de lado como válvula de escape para tentar encontrar Ricardo Goulart dentro da área.

Em muitos momentos o volante Acevedo recuava para formar uma trinca de zagueiros, liberando os laterais Cicinho e Matheus Bahia para apoiarem o ataque.

Sem a bola, o Esquadrão precisava ficar atento nas investidas do Jacuipense. O Leão do Sisal subiu as linhas para pressionar o Bahia ainda no campo de defesa, apostando no erro do tricolor. Mas no primeiro tempo as equipes tiveram certa dificuldade na criação. Quando a chance apareceu, o gol saiu.

Aos 21 minutos, Jacaré cruzou na linha de fundo. Biel, dentro da área, dominou tirando do marcador e chutou sem chances para o goleiro Jean. Placar aberto para o Esquadrão em Pituaçu.

Depois do gol o Jacuipense saiu um pouco mais para o jogo e as oportunidades de gol apareceram. O empate grená por muito pouco não saiu na cabeçada de William, que passou perto da trave. Do outro lado Matheus Bahia balançou as redes, mas o tento foi anulado por impedimento. Não fez falta.

Aos 38 minutos Cauly cobrou escanteio na área. O lateral Raphinha tentou cortar e mandou contra o próprio patrimônio. Gol contra que ampliou a vantagem para o Esquadrão.

VIROU GOLEADA

Precisando de pelo menos três gols para conseguir a classificação, o Jacuipense voltou do intervalo mais ofensivo. O volante Vinícius Amaral saiu para a entrada do atacante Thiaguinho. Apesar da mudança, foi o Bahia quem dominou o confronto nos primeiros minutos e não demorou para fazer o terceiro gol.

A jogada começou com um bom passe de Cauly para Biel. O atacante tentou fazer a jogada individual e foi desarmado pela marcação do Jacupa, mas o corte se transformou em um passe que Jacaré, de cabeça, mandou para as redes aos 11 minutos.

O que já estava bom ficou ainda melhor apenas cinco minutos depois. Dessa vez o cruzamento de Biel encontrou o meia Cauly, que dentro da área transformou o placar em goleada: Bahia 4x0.

Bem confortável no duelo, Renato Paiva aproveitou para rodar o elenco. André, Chávez e Yago Felipe foram para o jogo nas vagas de Cicinho, Matheus Bahia e Rezende, respectivamente.

No seu jogo de estreia, Yago sentiu o peso da falta de entrosamento, mas mostrou boa desenvoltura. O meia por muito pouco não deu uma assistência para Jacaré. O chute de fora da área também passou perto.

Enquanto isso, o Jacuipense sentiu o golpe. O Leão até ensaiava acelerar o jogo quando tinha a bola, mas praticamente não criava chances claras. Só aos 43 minutos Thiaguinho recebeu dentro da área e marcou o gol de honra. O tento não foi o suficiente para a reação do time do interior, que viu o Bahia ficar com a vaga na segunda fase da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Jacuipense 4x1 Bahia - Copa do Brasil (1ª fase)



Jacuipense: Jean, Raphinha (Caíque Sá), Kanu, Weverton e Radar; Fábio Bahia (Flávio), Vinícius Amaral (Thiaguinho) e Edair; William, Jeam e Welder (Robinho). Técnico: Jonilson Veloso.

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho (André), Marcos Victor, Gabriel Xavier (David Duarte) e Matheus Bahia (Chávez); Rezende (Yago), Acevedo e Cauly; Jacaré, Goulart (Everaldo) e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Local: Pituaçu

Gols: Biel, aos 21 minutos, Raphinha (contra), aos 38 do 1º tempo, Jacaré, aos 11, Cauly, aos, e Thiaguinho, aos 43 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Welder, Weverton, Radar, Caíque Sá (Jacuipense); Rezende, Cauly (Bahia)

Público: 2.639 torcedores

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Michael Correia e Daniel Oliveira Alves Pereira (trio do Rio de Janeiro).