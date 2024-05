BOXE

Jake Paul confessa estar com medo de luta com Mike Tyson: 'Não me interpretem mal'

Luta será realizada no dia 20 de julho, nos Estados Unidos

Estadão

Publicado em 15 de maio de 2024 às 16:07

Jake Paul e Mike Tyson vão se enfrentar no próximo dia 20 Crédito: Reprodução

O pugilista Mike Tyson e o youtuber Jake Paul querem parar o mundo quando estiverem frente a frente, na luta que será realizada no dia 20 de julho e que será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Netflix. Durante coletiva de imprensa em Nova York, os dois protagonistas do evento falaram sobre as expectativas de se enfrentarem. Paul afirmou estar com "medo" de lutar com uma das maiores lendas do esporte.

"Eu sei que posso até ir para a lona. Estou com medo, não me interpretem mal, mas não se trata do medo que me impede. É sobre entrar nisso, mesmo que eu esteja com medo. Isso é o que é a verdadeira coragem", disse o influenciador digital.

Ainda durante a coletiva, Tyson, de 57 anos, explicou o motivo de aceitar a luta com o influencer e também sobre encarar uma pessoa 30 anos mais nova do que ele. "Ele era um cara novo em cena, e eu gosto de agitar o mundo dos esportes em sua essência e estou fazendo isso agora. É apenas algo que quero fazer", iniciou o campeão mundial dos pesos-pesados.

"Uma vez naquele ringue, ele tem que lutar como se sua vida dependesse disso, porque assim será. Eu queria rounds mais curtos, porque queria mais ação. Se tivermos apenas dois minutos, lutaremos mais", completou.

Além dos dois protagonistas, o evento também terá a luta entre a campeã mundial do peso-leve Katie Taylor e a campeã mundial do peso-pena Amanda Serrano. Os embates serão realizados no AT&T Stadium, que possui capacidade para 80 mil pessoas.