Bahia invade Fortaleza para maior edição do Fortal; evento terá transmissão online

O clima único do Carnaval de Salvador invade Fortaleza a partir desta quinta-feira (21) para mais uma edição do Fortal, uma das maiores micaretas do País. O evento está de volta após dois anos sem acontecer por conta da pandemia e, pela primeira vez, contará com transmissão pelo Youtube, com apresentação de Amanda Françoso e Betinho, até domingo (24).



Entre os artistas baianos na programação do Corredor da Folia, se apresentando em trios elétricos, estão Bell Marques - único a se apresentar em todos os dias de festa -, Rafa e Pipo Marques, Harmonia do Samba, Claudia Leitte, Ivete Sangalo e Léo Santana.



A Bahia se faz presente também no Camarote Mucuripe, onde se apresentam, ao longo dos 4 dias, Timbalada, Durval Lelys, Banda Eva e Rafa e Pipo, e na concentração dos blocos, onde se apresentam nomes como Filhos da Bahia, Cheiro de Amor, É O Tchan e Lucas.



Ao longo da programação, o evento recebe ainda shows de artistas como Wesley Safadão - recuperado depois de cirurgia - Zé Felipe, Dennis DJ, Pedro Sampaio, Zé Vaqueiro, Matheus Fernandes, Nattan e Jonas Esticado.



Sempre disputado, o Fortal atrai pessoas do Brasil todo para a capital cearense, inclusive famosos. A convite da Beats e Brahma, por exemplo, circularão pela cidade nomes como Nicole Bahls, Gabi Martins, Kerline Cardoso e Bill Araújo.



Em torno do evento, diversas ações também acontecerão, até mesmo no ar. Nos voos da Gol com destino a Fortaleza, por exemplo, passageiros serão agraciados com uma entrega especial de Brahma, em parceria com o Zé Delivery", conta Arnaldo Garcia, head de marketing regional da Ambev.

Leia mais no Alô Alô Bahia