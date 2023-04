Bahia leva virada do Red Bull Bragantino e estreia com derrota na Série A

O Bahia não largou nada bem no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (15), o tricolor até saiu na frente, mas levou a virada e estreou na Série A com derrota por 2x1 para o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid.

Diante de um adversário que também tentou propor o jogo, o tricolor teve dificuldade para dominar o meio-campo, mas conseguiu abrir o placar com Everaldo, no final do primeiro tempo, em uma jogada de falta ensaiada.

Na segunda etapa, o Esquadrão abusou dos erros individuais e viu Bruninho e Eduardo Sasha virarem o placar para os donos da casa. Além da derrota, o clube baiano segue com o tabu de nunca ter vencido o rival fora de casa.

O Bahia agora terá uma semana para ajustar a equipe antes do próximo compromisso, que será na segunda-feira (24), às 20h, contra o Botafogo, na Fonte Nova.

ENSAIADO

Em seu primeiro jogo na Série A, Renato Paiva promoveu mudanças no Bahia. Gripado, Biel deu lugar para Ademir no ataque. Já no meio-campo, a novidade foi a estreia de Thaciano, que entrou na vaga de Acevedo. Jacaré, Yago, Cauly e Chávez completaram o setor.

O Bahia começou o duelo com dificuldade para colocar em prática o seu estilo de jogo propositivo. Os primeiros minutos foram de domínio do Red Bull, que pressionava o tricolor desde a saída de bola e conseguia recuperar a posse ainda no meio-campo.

A estratégia do Esquadrão então foi a de explorar a velocidade pelos lados do campo, principalmente com Ademir, para chegar ao ataque. Quando usou do mesmo veneno e subiu as linhas, o Bahia criou dificuldades para o adversário.

Apesar da tentativa das duas equipes na construção do jogo, poucas chances foram criadas na primeira etapa. O primeiro grande momento aconteceu em um erro do tricolor. Gabriel Xavier cortou errado o lançamento na área e entregou nos pés de Bruninho. Marcos Felipe fez uma defesa salvadora.

A história só mudou aos 44 minutos do segundo tempo. Na jogada de falta ensaiada, Yago levantou na área, Thaciano matou no peito, levou na linha de fundo e cruzou para Everaldo, na entrada da pequena área, abrir o placar. Foi o primeiro gol do tricolor no Brasileirão.

VACILOU, LEVOU

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time. A vantagem no marcador fez o tricolor descer as linhas e a equipe retomou a estratégia de parte da primeira etapa, quando usou da transição ofensiva para chegar ao ataque. O tricolor fez um jogo seguro até os oito minutos, quando tudo deu errado.

Yago errou na defesa e perdeu a bola Bruninho. O meia invadiu a área em velocidade, driblou Marcos Felipe e deixou Rezende na saudade antes de tocar para o fundo do gol, empatando o duelo no interior paulista.

O Bahia sentiu o golpe. O segundo do Bragantino poderia ter saído logo na sequência, na bomba de Laquintana. Marcos Felipe defendeu. O Red Bull, aliás, seguiu pressionando para forçar o erro do tricolor. Deu certo.

Aos 25 minutos, Ademir dominou errado, Sasha tabelou com Mosquera, que chutou forte. Marcos Felipe defendeu no primeiro momento, mas a bola tocou na trave e voltou para Eduardo Sasha virar o placar.

Diante do placar adverso, Renato Paiva colocou Matheus Sales no lugar de Yago e o Esquadrão partiu para o ataque. O time levou perigo em três oportunidades. Em uma delas, o goleiro Lucão teve que se esticar todo para não levar o gol após o cruzamento de Cauly.

As tentativas, no entanto, não foram suficientes. Sem o gol de empate, restou ao Esquadrão lamentar a derrota na estreia do Campeonato Brasileiro.



FICHA TÉCNICA



Red Bull Bragantino 2x1 Bahia - Brasileirão (1ª rodada)



Red Bull Bragantino: Lucão, Aderlan, Léo Realpe (Eduardo Santos), Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom (Lucas Evangelista) e Bruninho; Laquintana (Helinho), Alerrandro (Eduardo Sasha) e Talisson (Henry Mosquera). Técnico: Pedro Caixinha.



Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier (Diego Rosa), Kanu e Rezende; Jacaré, Thaciano (Acevedo), Yago Felipe (Arthur Sales), Cauly (Kayky) e Chávez; Ademir e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.



Local: estádio Nabi Abi Chedid

Gols: Everaldo, aos 44 minutos do 1º tempo, Bruninho, aos 8 do 2º tempo, Eduardo Sasha, aos 25

Cartões amarelo: Jadson, Lucão, Capixaba (RB Bragantino); Jacaré (Bahia)

Público: 3.368 torcedores

Renda: R$ 105.690,00

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa (DF), auxiliado por Rodrigo Henrique Figueiredo Corrêa (RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Rafael Traci (SC)