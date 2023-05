Bahia perde para o Inter, amplia jejum e fica mais perto do Z4

A sequência negativa do Bahia continua. O Esquadrão voltou a tropeçar neste domingo (28), quando foi derrotado pelo Internacional por 2x0, no estádio Beira-Rio, pela 8ª rodada do Brasileirão. É o quinto jogo seguido do tricolor sem ganhar - sendo o quarto pela Série A. Johnny e Wanderson marcaram os gols da partida.

O resultado deixou o Bahia ainda mais perto da zona de rebaixamento. Agora, o time aparece como porteiro do Z4, na 16ª colocação, estacionado com os 7 pontos. É a mesma pontuação do Goiás, o primeiro dentro da área da degola, mas o Esquadrão está à frente por ter melhor saldo de gols (-4 x -8).

O Bahia agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. O Esquadrão recebe o Santos nesta quarta-feira (31), às 19h, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta das oitavas de final. Após as equipes empatarem em 0x0 na ida, quem vencer avança às quartas. Em caso de nova igualdade, a classificação sairá nas cobranças de pênaltis.

O próximo compromisso pelo Brasileirão será apenas no sábado (3), quando o tricolor visita o Fortaleza. O jogo será às 16h, no estádio Castelão, abrindo a 9ª rodada da Série A.

O jogo

Após cumprirem suspensões, Rezende e Kanu retornaram ao time titular do Bahia. O volante foi escalado em sua posição de origem, enquanto o defensor acompanhou David Duarte e Vitor Hugo na zaga. Outra mudança foi Chávez no lugar de Ryan, que iniciou entre os reservas. O técnico Renato Paiva também optou pela volta da formação com dois atacantes, com apenas Biel e Everaldo à frente - Ademir ficou no banco.

No Beira-Rio, o Internacional começou melhor. O dono da casa pressionava nos primeiros minutos, ao mesmo tempo em que não deixava o Bahia sair em contra-ataque. Aos 6 minutos, Alemão chegou a ficou cara a cara com o goleiro Marcos Felipe, ao receber lançamento em profundidade. Mas caiu, pediu pênalti e o árbitro só mandou seguir.

Aos poucos, o Esquadrão foi entrando na partida. O tricolor conseguiu esfriar o ímpeto inicial do Colorado, e passou a aparecer no ataque. Aos 12 minutos, Jacaré cruzou duas vezes e, na segunda, Chavéz tentou de cabeça, mas John ficou com a bola sem dificuldades.

Dois minutos depois, Biel passou por dois marcadores e teve ótima oportunidade na frente do goleiro, só que finalizou para fora. Na sequência, foi a vez de Chávez cruzar para Everaldo testar no cantinho, obrigando John a fazer grande defesa.

Depois disso, a partida ficou lenta, com muitos erros e poucas chances para os dois lados. Pelo Inter, Pedro Henrique finalizou de fora da área, mas jogou na arquibancada. Pelo Bahia, Vitor Hugo tentou de muito longe, sem perigo. No fim do primeiro tempo, Chavéz recebeu, invadiu e caiu com Rômulo, mas o juiz mandou seguir.

O segundo tempo começou com o Internacional abrindo o placar. Aos 3 minutos, Wanderson cruzou na área, da esquerda, e Pedro Henrique desviou de casquinha. Johnny, nas costas de Chávez, dominou e soltou mandou para o fundo da rede: 1x0, na primeira finalização do Colorado no alvo.

Na busca pelo empate, Paiva mudou o esquema tático. Colocou Ademir no lugar de David Duarte, desfazendo a formação com três zagueiros. Além disso, sacou Chávez, para a entrada de Ryan.

O Bahia melhorou com as alterações, passando a pressionar. Ficou bem perto de igualar o placar aos 30 minutos, quando Ademir recebeu e cruzou rasteiro, com muito perigo. A bola ficou perto de entrar no gol, ao mesmo tempo em que Biel quase chegou para aproveitar. Mas John espalmou antes e impediu.

Aos 35, um lance impressionante. Depois de escanteio, Rezende cabeceou, para defesa de John. Na sobra, em cima da linha, Thaciano tentou finalizar de coxa, com o gol aberto, mas a bola não entrou, voltando para o goleiro do Inter. Dez minutos depois, Biel recebeu dentro da grande área e chutou, só que John salvou.

No finzinho, a máxima de 'quem não faz, leva'. O Colorado, que só se defendia, saiu em contra-ataque aos 53 minutos. Johnny finalizou de fora da área e a bola explodiu nas costas de David Duarte. A redonda acabou indo na direção de Wanderson, que só chutou para garantir a vitória do Inter: 2x0.

FICHA TÉCNICA



Internacional 2x0 Bahia - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Internacional: John, Rômulo (Igor Gomes), Moledo, Nico Hernández e Thauan Lara (Renê); Campanharo, Johnny, Carlos de Pena e Alan Patrick; Pedro Henrique (Luiz Adriano, depois Lucca) e Alemão (Wanderson). Técnico: Mano Menezes

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte (Ademir) e Vitor Hugo; Jacaré, Thaciano, Rezende, Chávez (Ryan) e Cauly; Biel e Everaldo (Vinicius Mingotti). Técnico: Renato Paiva.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre

Gol: Johnny, aos 3 minutos do segundo tempo; Wanderson, aos 53 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Campanharo; do Internacional; Everaldo e Ryan, do Bahia;

Público: 16.182 torcedores pagantes

Renda: R$ 279.860,00

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Farinha (trio do Rio de Janeiro).

VAR: Daiane Muniz (SP)