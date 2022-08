Bahia sedia Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística; veja fotos

Começou nesta terça-feira (9), em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa, na Arena de Esportes da Bahia. A abertura oficial do evento, que acontece na Arena de Esporte da Bahia, antigo Centro-Panamericano de Judô, será nesta quarta-feira (10), a partir das 17h50. Os atletas aproveitaram o dia para treinar no local.

O evento vai movimentar 23 clubes de nove estados, colocando em ação 177 atletas, entre eles grandes talentos do esporte, como Rebeca Andrade, Arthur Zanetti, Caio Souza, Flávia Saraiva, Arthur Nory, Francisco Barretto Júnior e Lorrane Oliveira, entre outros.

Na quinta (11), começa a competição propriamente dita, num formato inédito. No primeiro dia, haverá disputas em todos os aparelhos. No sábado (13), programação idêntica se repete. O campeão de cada aparelho, do individual geral e por equipes sairá da soma dos resultados dos dois dias de competição.

“Os Estados Unidos e alguns outros países utilizam esse formato. É uma forma de prepararmos nossos atletas para performarem em dois dias, com um dia de intervalo. Numa competição como o Mundial, por exemplo, alguns atletas chegam a fazer quatro séries num mesmo aparelho: final por equipes, final por aparelhos, classificatória e final de individual geral”, disse Robson Caballero, Coordenador Técnico da Ginástica Artística Masculina da CBG.

“Nossa Ginástica Artística está em um momento ótimo, com uma popularidade que atinge várias faixas etárias. As medalhas que estamos conquistando há três edições dos Jogos Olímpicos nos ajudaram a mostrar a cara da Ginástica Brasileira, e assim ganhamos novos praticantes e fãs em todo o País. As transmissões ao vivo pelo canal da CBG, no YouTube, levaram o nosso esporte a lares de todo o Brasil. Temos eventos com 15 mil, 20 mil visualizações, e isso é fantástico”, diz Adriana Alves, Coordenadora Técnica da Ginástica Artística Feminina da CBG.

Henrique Motta, Coordenador Geral e de Eventos da CBG, destaca que, depois de realizar o Troféu Brasil em Porto Alegre e o Campeonato Pan-Americano no Rio de Janeiro, a CBG leva o Brasileiro para o Nordeste. “Esse é um dos pilares da administração da CBG: disseminar a prática da ginástica por todas as regiões do País. Para fomentá-la, sempre buscamos levar as competições para o maior número de regiões possível, de acordo com as entidades que se colocam à disposição para sediar os eventos”.

A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Ginástica, com patrocínio oficial das Loterias Caixa e conta com apoio da Federação Bahiana de Ginástica (FBG), Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).