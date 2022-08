Bahia tem nova redução e gasolina fica quase 10% mais barata

Uma boa notícia para os motoristas: os combustíveis estão mais baratos em toda a Bahia. Nos postos de Salvador, por exemplo, já é possível encontrar gasolina por R$ 5,54.

O preço foi reduzido pelos postos após a Acelen anunciar queda no valor comercializado com as refinarias em 7,7% no diesel e 9,25% na gasolina. Presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Estado (Sindicombustíveis), Walter Tannus explicou como funciona o processo de redução de custos.

"A Acelen reduz para as refinarias e cada posto determina por quanto vai vender. A Acelen vem fazendo pequenas reduções e isso a gente transfere para o consumidor. Quando você compra um produto por um valor mais barato, a tendência é vender por um preço mais baixo também. O preço dos combustíveis estão baixando consideravelmente, principalmente por conta da redução de tributos, e isso tudo coincidiu ainda com a redução do preço do barril do petróleo", explica Tannus, afirmando que a expectativa com a baixa dos preços é que o aumento das vendas gire em torno de 15%.

Procurada para comentar a política de redução de preços, a Acelen informou que "os preços dos produtos produzidos pela Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dolar e frete". Acrescentou ainda que a empresa "reafirma sua aposta em uma política transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado".

A baixa de valor no preço dos combustíveis passou a valer desde o último sábado (6).