Bahia ultrapassa a marca de 3 milhões de vacinados contra a covid-19

A Bahia ultrapassou nesta terça-feira (18) a marca de 3 milhões de vacinados com a primeira dose de vacina contra a covid-19. “Imunizamos 1 milhão de pessoas em 30 dias e poderíamos vacinar ainda mais se o Governo Federal enviasse doses em quantitativo suficiente para atender a demanda”, avalia o secretário da Saúde do Estado, Fábio Villas-Boas.

Fábio destaca que cada baiano vacinado reduz progressivamente o risco de contaminação da população. Lembra também que é importante todos seguirem as orientações para tomar a segunda dose, completando o esquema vacinal. Receberam a segunda dose, até agora, cerca de 1,3 milhão de baianos.

"É muito importante não esquecer de vacinar para a segunda dose, sendo 28 dias para a Coronavac e 12 semanas para a Astrazeneca/Oxford e Pfizer. Quero apelar aos municípios, aos prefeitos e secretários de saúde que reforcem as equipes de vacinação para que possamos continuar mantendo a Bahia como o estado que vacina mais rápido os seus habitantes”, diz.

Com os números, a Bahia superou a marca de 20% da população tendo tomado a primeira dose. É possível acompanhar a situação detalhada da vacinação no estado no painel atualizado diariamente pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).