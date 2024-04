CARROS

Leilão de veículos da PRF terá mais de 350 veículos, entre conservados e sucatas

O certame acontecerá no dia 16 de maio, a partir das 9h

Da Redação

Publicado em 25 de abril de 2024 às 22:01

PRF Crédito: Divulgação/ PRF

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia promoverá um leilão de veículos de forma exclusivamente online, através do site do Leiloeiro Público. O certame acontecerá no dia 16 de maio, a partir das 9h.

Entre os lotes disponíveis, há veículos de terceiros recolhidos, classificados como conservados, isto é, veículos passíveis de recuperação e com possibilidade de receber documentação para regularização, tendo condições de voltar a circular em via pública. Além disso, automóveis classificados como sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível serão leiloados na ocasião.

Quem desejar fazer lances deve se cadastrar no site do leiloeiro, com no mínimo de 48 horas de antecedência. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem participar. O cadastro prévio do usuário é requisito indispensável para a participação na forma online.