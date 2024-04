CUIDADOS

PRF intensifica fiscalização durante Micareta de Feira

Durante os quatro dias da operação, as ações estarão voltadas as fiscalizações com foco na alcoolemia ao volante, no excesso de velocidade com o uso dos radares móveis, nas ultrapassagens indevidas, na obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para todos, nos perigos do uso celular ao volante e na importância do uso da cadeirinha e dispositivos de segurança no transporte de crianças.