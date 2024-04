OPERAÇÃO ATENA

Em uma semana, PRF recupera 29 veículos roubados nas estradas baianas

Foram intensificadas as ações de enfrentamento às fraudes veiculares na capital e no interior do estado

Durante as atividades da Operação Atena, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, com o apoio da Polícia Militar (PM) da Bahia, 6 carros e 23 motocicletas. A operação, executada desde a última quinta-feira (18) até esta quarta-feira (24) teve como objetivo o combate às fraudes veiculares.

Os crimes de roubo e furto de veículos no Brasil vem sendo um problema crescente enfrentado pelos órgãos de segurança pública. A Bahia, no entanto, é um estado de destaque na recuperação de veículos, somente nesse ano de 2024 a PRF interceptou no estado 279 veículos fraudados com registros de ocorrências de roubo e/ou furto.