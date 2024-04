VITÓRIA DA CONQUISTA

PRF apreende 6,5 kg de cocaína em fundo falso de veículo na Bahia

Por volta das 8h, durante um comando de fiscalização no Km 830 da BR-116, os policiais abordaram um veículo Renault Sandero de cor cinza. Durante a inspeção, chamou a atenção da equipe uma fita preta no painel do veículo que escondia a luz de alerta de mau funcionamento do airbag.