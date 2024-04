GUERRA DE FACÇÃO

Policiamento é reforçado no Pero Vaz após homem ser baleado dentro de casa

Polícia pede ajuda da população através do Dique Denúncia

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 10:51

Polícia Militar da Bahia Crédito: Rafael Martins/GOVBA

O Policiamento no bairro do Pero Vaz foi reforçado desde que um homem, no último domingo (14), foi atingido por uma bala perdida dentro da própria casa. No mesmo dia, um homem foi morto na Rua Dr. Eduardo Santos, também no Pero Vaz.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, assim que a pasta tomou conhecimento do ocorrido encaminhou reforço policial à região. "Não vamos deixar que o Estado seja subjulgado por qualquer facção", disse o secretário.

Wener disse que as investigações estão em andamento. "A Polícia Civil já estve no local e vamos ficar de forma initerrupta até que a situação esteja controlada. Vamos continuar fazendo o enfrentamento às facções no estado da Bahia, que são as responsáveis pela violência", afirmou.