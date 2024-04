PAGODÃO DO FINALISTA

Festa de Davi em Cajazeiras terá Olodum, O Kanalha e outros; confira

Cotado para ser o vencedor do BBB 24, Davi terá uma das maiores festas em Salvador. Nesta segunda-feira (15), o perfil oficial do baiano confinado do programa informou as bandas e artistas que estarão cantando no evento.