DAVI CAMPEÃO

Prefeito fala que artistas vão fazer festa na terça (16); veja lugares onde você pode assistir à final do BBB de galera

Davi foi o primeiro participante a chegar na final do programa

A quatro dias da final do BBB, Davi é, de longe, o candidato mais forte para levar os R$ 3 milhões. Com mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais, o soteropolitano desbancou uma das poucas participantes que dividiam o protagonismo da edição, Beatriz, eliminada na última quinta-feira (11) com 82,61% dos votos. Uma festa em Cajazeiras está sendo preparada para celebrar a esperada vitória.