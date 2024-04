DOIS FERIDOS

Carro bate em veículo de autoescola e cai em córrego na Magalhães Neto

O carro da auto-escola estava com um aluno no banco do motorista

Da Redação

Publicado em 24 de abril de 2024 às 12:08

Veículo da auto-escola Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um carro caiu em um córrego na Avenida Magalhães Neto após bater em um veículo de auto escola, no final da manhã desta quarta-feira (24). O acidente aconteceu na altura do supermercado GBarbosa.

No momento do acidente, o carro da autoescola estava com um aluno no banco do motorista, além do instrutor. O outro carro, um Fox preto, era ocupado apenas pelo motorista.

Segundo informações, o Fox seguia no sentido Avenida Paralela quando perdeu o controle e bateu no carro da auto escola, antes de cair no córrego. A Transalvador foi até o local com um guincho e retirou o veículo do córrego.