OPERAÇÃO IKTO

PRF realiza operação de segurança viária em pontos críticos das rodovias federais da Bahia

Ações de fiscalização acontecem em locais onde mais tem sido registradas colisões de trânsito com feridos ou mortes

Da Redação

Publicado em 24 de abril de 2024 às 20:03

Durante um dia, em um único trecho da BR 324, foram capturadas mais de 300 imagens de veículos com velocidade incompatível Crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, na segunda-feira (22), a quarta edição da operação Ikto. A iniciativa, que segue até o dia 12 de maio, direciona ações de fiscalização e educação para o trânsito a locais onde mais tem sido registradas colisões de trânsito com feridos ou mortes, a partir da análise de dados estatísticos.

A operação leva em consideração os principais aspectos que contribuem para a ocorrência de sinistros graves, como os fatores humanos, a via e o veículo envolvido. Durante o período da iniciativa, as ‘blitzes’ serão direcionadas para inibir condutas que geram risco de sinistralidade no trânsito. Entre elas está a falta do uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, ultrapassagens proibidas em trechos de pista simples, à embriaguez e ao uso do celular ao volante.

Com uso intensivo dos radares portáteis, a PRF atuará para evitar com que condutores apressados coloquem em risco a vida e a saúde dos demais motoristas. Somente nesta terça-feira (23), em um único trecho da BR 324, foram capturadas mais de 300 imagens de veículos com velocidade incompatível. Muitos deles trafegavam em velocidade superior a 50% do limite da via.

As ações terão como foco também a fiscalização de motocicletas, cujos ocupantes têm sido as principais vítimas da violência no trânsito.

Policiais de todas as delegacias da PRF na Bahia foram escalados para participar da operação, que conta com o reforço dos Grupos de Motociclistas e de Fiscalização de Trânsito e Transporte do órgão.

Pontos críticos

Os pontos críticos foram definidos a partir de levantamentos do Núcleo de Registro, Perícia e Prevenção de Sinistros de Trânsito da PRF, que identificou os trechos de 10 quilômetros onde mais ocorreram colisões graves, que resultaram em feridos ou mortes.