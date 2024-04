11 MORTES ESTE ANO

Cuidado na pista: saiba como evitar atropelamentos nas rodovias

Nos três primeiros meses deste ano, 11 pessoas morreram vítimas de atropelamentos somente em rodovias federais da Bahia - o número de óbitos é o mesmo do que o registrado entre janeiro e março do ano passado. Em um dos casos mais recentes, um empresário de 32 anos morreu depois de ser atingido por um carro enquanto praticava corrida na BR-101, no trecho da cidade de Buerarema.