Bahia vence o Palmeiras pela estreia no Brasileirão sub-20

O Bahia começou bem no Brasileirão sub-20. Nesta quarta-feira (1º), o Esquadrão estreou com triunfo sobre o Palmeiras, fora de casa. O único gol da partida foi marcado pelo meia Patrick Verhon, que reforçou a equipe.

A partida entre Bahia e Palmeiras foi disputada no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O time treinado pelo técnico Rogério Ferreira contou com peças que participaram dos jogos contra Doce Mel e Itabuna, pelo Baianão, e algumas caras novas.

O gol do meia Patrick foi marcado em cobrança de pênalti. O próximo compromisso do Esquadrãozinho no torneio será na quinta-feira (9), contra o Goiás, no estádio de Pituaçu.