Bahia vira aos 50 minutos do 2º tempo, vence o Bahia de Feira e vai à semi do Baianão

O Bahia está classificado para a semifinal do Campeonato Baiano. Na noite desta quarta-feira (8), o tricolor não fez um bom jogo contra o Bahia de Feira, mas venceu o duelo de virada por 2x1, na Fonte Nova, chegou aos 18 pontos e se garantiu na fase final do estadual com duas rodadas de antecedência.

Em uma noite pouco inspirada, o Bahia teve mais posse de bola, mas foi travado pela marcação bem ajustada do time do interior. O Tremendão saiu na frente em pênalti cobrado por Tiago Corrêa, no primeiro tempo. A virada do tricolor da capital veio com dois gols de Everaldo, na segunda etapa. Um deles em cobrança de pênalti, aos 50 minutos.

Líder do Campeonato Baiano, o Esquadrão já não pode mais ser ultrapassado pelas equipes que estão fora da zona de classificação. Os próximos compromissos da equipe serão contra Doce Mel e Itabuna, ambos fora de casa.

Já o Bahia de Feira segue com sete pontos, na oitava colocação do estadual. O time de Feira luta contra o rebaixamento.



Como era esperado, Renato Paiva fez mudanças na equipe titular. Machucado, Kanu deu lugar para David Duarte na zaga. A novidade ficou por conta da nova configuração do meio-campo. Substituto de Rezende, Diego Rosa ganhou as companhias de Mugni e Daniel. No ataque, Jacaré entrou na vaga de Kayky.

O Bahia encontrou um adversário muito fechado. Em alguns momentos, o Bahia de Feira posicionava todos os 11 jogadores atrás da linha do meio-campo. A solução para o tricolor da capital foi a de fazer o jogo de paciência, cadenciando o jogo entre os zagueiros e apostando na bola esticada para os pontas e laterais para conseguir quebrar a marcação do Tremendão.

O Esquadrão parecia ter a partida controlada, mas na primeira descida do Bahia de Feira o tricolor ficou em apuros. Na cobrança de escanteio, Clessione mandou uma linda bicicleta e acertou a trave. Na volta, Raul Gustavo tentou cortar e derrubou Peterson dentro da área. O árbitro marcou o pênalti.

Aos 17 minutos, Tiago Corrêa bateu no meio do gol de Marcos Felipe e colocou o time do interior em vantagem na Fonte Nova.

O gol do Bahia de Feira tirou a paciência da torcida tricolor, que mesmo antes do tento reclamava do rendimento do Esquadrão na partida. Com muita dificuldade na construção, Renato Paiva mudou o time ainda no primeiro tempo. Ricardo Goulart foi para o jogo na vaga de Diego Rosa. Com isso, Daniel foi recuado.

A mudança não surtiu muito efeito. Mesmo mais presente no ataque, o tricolor criou poucas chances claras. Na melhor oportunidade, a cabeçada de David Duarte após o escanteio parou nas mãos do goleiro Alan.

Quem quase fez o segundo foi o Bahia de Feira. Clessione subiu mais do que todos os defensores e acertou o travessão de Marcos Felipe. O Bahia da capital foi vaiado pela torcida após o fim do primeiro tempo.

EVERALDO SALVA

O segundo tempo começou com uma dinâmica bem parecida com a da primeira etapa. O Bahia tinha a posse da bola, mas também muita dificuldade para passar pela linha de seis defensores do Bahia de Feira. Pelo alto, Jacaré levou perigo. Por baixo, Chávez fez a jogada individual, mas o chute foi travado.

Na base da insistência, o gol de empate do Bahia saiu. Aos 14 minutos, Biel cruzou rasteiro e Everaldo surgiu no meio da área para chutar forte e deixar tudo igual na Fonte Nova. O gol do centroavante animou a torcida tricolor, que voltou a cantar alto.

O Esquadrão seguiu pressionando em busca da virada. Everaldo teve a chance do segundo gol, mas parou no goleiro Alan.

Para tentar algo novo, o técnico Renato Paiva mudou por atacado. Matheus Bahia, Acevedo e Patrick Verhon foram para o jogo nas vagas de Chávez, Mugni e Daniel, respectivamente.

A sorte tricolor voltou a sorrir aos 45 minutos. Paulo Paraíba tentou cortar e tocou com a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Depois de cinco minutos de muita reclamação e confusão entre os jogadores do Bahia de Feira, Everaldo cobrou no canto direito do goleiro, virou o placar e colocou o Bahia na semifinal do Campeonato Baiano

FICHA TÉCNICA

Bahia 2x1 Bahia de Feira - Campeonato Baiano (7ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho (Kayky), David Duarte, Raul Gustavo e Chávez (Matheus Bahia); Diego Rosa (Goulart), Mugni (Acevedo) e Daniel (Patrick Verhon); Biel, Everaldo e Jacaré. Técnico: Renato Paiva.

Bahia de Feira: Alan, Paulo Ricardo, Pedrão, Paulo Paraíba e Peterson; Tiago Corrêa, Diones (Baiano), Abuda e Alexsandro (Caíque); Lucas Síbito (Philip) (Deon) e Clessione (Fábio). Técnico: João Carlos.

Local: Fonte Nova

Gols: Tiago Corrêa, aos 17 minutos do 1º tempo, Everaldo, aos 14 e aos 50 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Raul Gustavo e Kayky (Bahia); Peterson, Philip e Baiano (Bahia de Feira)

Público: 14.128 pagantes

Renda: R$ 165.399,00

Arbitragem: Diego Pombo Lopez, será auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira.