Baía de Todos os Santos é retratada em mostra em Paris

A Galeria Federson, em Paris, será a casa temporária para as obras de duas artistas brasileiras. A fotógrafa Andrea Fiamenghi e a artista plástica Eidi Feldon, ambas paulistas, levam seus trabalhos para território francês do dia seis ao dia 13 de novembro.

Batizado de Inácquas, a exposição da multi-artista Eidi apresenta instalações, desenhos, esculturas e também intervenções com fotografia, traz como principal temática a água e seus movimentos, principalmente o de queda.

“A fotografia sempre foi uma base do meu trabalho. E a água é um tema clássico para as artes, as religiões… existem rituais de purificação, bênçãos. Água como transporte, diáspora, como um tudo. Dá a possibilidade de um lugar novo”, reflete Eidi. Anteriormente, a artista expôs em instituições como o Museu de Arte Contemporânea da USP e a Ottawa School of Art Gallery, no Canadá.

Também relacionando o assunto do seu trabalho com a água, Andrea exibe em Paris um conjunto de fotografias Procelària, que se debruçam sobre uma temática mais particular. Morando na Bahia desde os quatro anos, ela explora a força das águas da Bahia, especificamente do Oceano Atlântico e da Baía de Todos os Santos.

“É uma forma de ressignificar o olhar sobre o mar da Bahia, que é exuberante, calmo, mas também forte, visceral, incontrolável. Essa diferenciação me encanta”, diz a artista. Entre mostras individuais e coletivas, destaca-se o trabalho de Andrea como Salve, Babá; Salve, Odoyá, Festa de Santo na Bahia, e o livro fotográfico batizado de Paredes Planas.

As artistas se conheceram durante a exposição Olhares Revelados, na capital paulista, em 2018, quando expuseram juntas, na mostra com curadoria de Silvio Pinhatti. E estabeleceram uma identificação em seus trabalhos artísticos em relação aos vários significados em relação às águas.