Baiana inventa embalagens plásticas comestíveis para reduzir danos ao meio ambiente

Já ouviu falar na expressão “ócio produtivo”? Embora seja essencialmente redundante, já que “ócio” pressupõe um tempo livre bem utilizado, cientistas como Kat Nogueira a elevam a um nível em que ressaltá-la dessa forma não é suficiente. Isso porque ela aproveitou parte do tempo livre da quarentena, em 2020, para abrilhantar a ciência e, ao mesmo tempo, ajudar o meio ambiente.

Técnica em meio ambiente, a baiana nascida na cidade de Feira de Santana foi a responsável por criar um tipo de plástico descartável comestível que pode diminuir a quantidade de lixo produzida pelos habitantes do planeta. A preocupação de Kat é confirmada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), que aponta que só o Brasil produz cerca de 11 milhões de toneladas de lixo plástico ao ano.

Incomodada com a questão, desde 2014 Kat estuda resíduos sólidos por conta própria. Isso se intensificou durante a pandemia, quando se viu apenas ocupada com o trabalho da maternidade. “Antes da pandemia, comecei a prestar serviço para uma cooperativa recicladora. Foquei em ressignificação de resíduos, porque dentro de uma cooperativa, o que não é reciclado e vendido, não tem valor de mercado. Aproveitava, então, o lixo que seria incinerado para gerar uma renda para a própria comunidade”.

Kat Nogueira mostra plástico comestível (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Ao ler sobre embalagens sustentáveis, derivadas de alimentos como batata e milho, se interessou no assunto. Não imaginaria que venceria um prêmio, dois editais ligados às áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o interesse de tantas empresas com um de seus projetos. “Ficar em terceiro lugar no TecnoPark Acelera foi o que me fez acreditar que seria capaz. Antes, estava fazendo tudo na brincadeira mesmo”, conta.

Mas como funciona a produção do plástico comestível? Isso Kat ainda não revela. Ela afirma somente que os produtos são feitos com “PANCs”, ou plantas não convencionais, normalmente utilizadas para fazer embalagens de plástico descartáveis e plásticos filmes. O motivo do mistério é justificável: “Estou em fase final da produção dos plásticos e ainda não estou devidamente registrada”. Por isso, espera contar com parceiros e laboratórios no investimento.

“Meu objetivo é levar adiante para empresas que realmente tenham interesse em diminuir a produção e consumo de embalagens plásticas, substituindo-as pelas ecológicas e orgânicas sem danos ao meio ambiente. Isso fortalece o cooperativismo e incentiva um consumo mais sustentável”.

Agora, ainda precisa colocar os produtos sob testes laboratoriais. Testes de estética e mecânicos, o primeiro para garantir a venda do material e o segundo, a resistência, o suporte de peso e elasticidade. Entretanto, já vem fazendo pequenas vendas aos interessados, como forma de testagem do produto. Uma sorveteria já a procurou para a produção de casquinha, revela.

O único problema é que o custo da produção ainda é alto. “Minha ideia é que seja um produto mais barato”, destacou. Enquanto isso, ganha visibilidade aos poucos e torce para ter o apoio necessário para levar o projeto para frente (Para acompanhá-la, acesse o perfil no Instagram @upgrade_ambiental).

Kat acredita que há pouco investimento nessa área e que as grandes empresas acabam não olhando muito para esse tipo de invenção. Segundo ela, seu diferencial é que, por ser feito de plantas não convencionais, os plásticos podem ser comestíveis e até mesmo impermeáveis.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo