Baiana que mora nos EUA é investigada por aplicar mais de 300 golpes na internet

Uma baiana que mora nos Estados Unidos está sendo investigada por aplicar golpes em diversos consumidores através da internet. Segundo a Polícia Civil, a suspeita, nascida em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, vendia celulares de luxo com preços abaixo dos praticados no mercado. As informações são da TV Bahia.

Identificada como Késia Liz Gomes, ela já teria aplicado golpes em mais de 300 consumidores baianos. No perfil da sua loja nas redes sociais (Liz Import), ela se apresentava como "personal de compras desde 2010".

Em entrevista â TV Bahia, o eletrotécnico Levilli Silva contou que já havia comprado um celular na loja há cinco anos e recebeu o aparelho. No entanto, em setembro do ano passado, decidiu comprar dois aparelhos de última geração, no valor de R$ 15,5 mil, mas os produtos nunca foram enviados.

"Não tive desconfiança, porque eu já tinha comprado com ela anteriormente", desabafou.

Já dentista Clívia Morais teve um prejuízo de cerca de R$ 9 mil. Ela foi alertada sobre a existência do golpe uma semana após fazer a compra e tentou o reembolso, mas já se passaram cinco meses e ela não recebeu o celular, nem o dinheiro de volta. "Ela disse que tinha 30 dias úteis para me pagar. Eu aguardei, mas ela não me pagou", disse a dentista.

O diretor de fiscalização do Procon-BA, Iratan Vilas Boas, alerta sobre compras online com influenciadores. “Vale também alertar aos influenciadores digitais, aos artistas, quanto a responsabilidade social ao promover publicidade esses vendedores, esses sites. Eles devem verificar se essas empresas respeitam a legislação brasileira, respeitam o direito do consumidor e cumprem com suas obrigações. Em alguns países do mundo, essas personalidades também são responsáveis solidariamente por todos os danos causados ao consumidor”.