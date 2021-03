Baianasystem lança segundo ato do disco OxeAxeExu

Depois da estreia em plena sexta-feira de Carnaval, o grupo BaianaSystem lança a segunda parte do novo disco OxeAxeExu, nesta sexta-feira (5): Recital Instrumental. Dividido em três atos, o novo álbum, que começou com o Navio Pirata, segue agora para um momento de transição que marca o meio da travessia virtual do grupo que "saiu da África em direção à América Latina" na primeira parte do trabalho.

O segundo ato, que prioriza a música instrumental, é composto por cinco músicas. 'Guerra Batalha', que tem arranjo de sopro e regência de Ubiratan Marques, da Orquestra Afrosinfônica, ganha também um clipe impactante que mostra a luta diária de trabalhadores para sobreviver. Cenas em transportes públicos lotados, já no contexto da pandemia, aparecem no clipe da música que tem participação da cantora mezzo soprano Liz Reis, integrante do Neojiba.

A música 'Tubarão' é "amarrada no groove/tema preciso do produtor SekoBass, que traz na sua base uma condução do beat em diálogo com a percussão de Ícaro Sá e Japa System", destaca o guitarrista Roberto Barreto. Também participam o saxofonista Joander Cruz, que é de Itapetinga, no interior da Bahia, e mora em Viena (Áustria). "Ele faz parte dessa nova safra que revitaliza a tradição instrumental da Bahia", elogia Beto.

Já 'Barbatana' destaca o trabalho do guitarrista Junix 11, produtor e compositor parceiro do grupo que toca todos os instrumentos da música. 'Criado Mudou', por outro lado, tem piano de Ubiratan Marques, também parceiro do BaianaSystem nas músicas Água e Fogo, do álbum O Futuro Não Demora (2019). Além dele, Daniel Ganjaman que é produtor de OxeAxeExu leva camadas de sintetizadores para o resultado final da música. 'Rádio África', por sua vez, conta com participação do DJ Sankofa e Cássio Calazans.