Baiano conquista medalha de prata na Copa do Mundo de remo

Tem baiano no pódio da Copa do Mundo de remo. Renê Pereira, do Clube São Salvador, conquistou a medalha de prata no single skiff masculino PR1, na 3ª etapa da competição 2019, realizada em Roterdã, na Holanda.

Renê havia feito o segundo melhor tempo da categoria, atrás apenas do ucraniano Roman Polianskyi, que venceu a prova. A disputa começou acirrada, mas o atleta europeu conseguiu abrir e faturar o ouro. Ainda assim, a distância entre os dois remadores tem diminuído nas últimas competições, o que dá boas possibilidades do baiano superar o ucraniano em curto prazo.

A expectativa agora para Renê é pelas próximas etapas para alcançar uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020. No Rio-2016, o baiano ficou na 6ª colocação. Na carreira, ele já conquistou duas medalhas de ouro nos Sul-Americanos de 2017 e 2018 e havia ficado com a quarta colocação na 2ª etapa da Copa do Mundo, também no ano passado