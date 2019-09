Baiano vence a 3ª edição da Maratona Salvador: 'Sensação ótima'

Morador de Governador Mangabeira, Geilson dos Santos da Conceição é o campeão da 3ª edição da Maratona Salvador. O baiano de 27 anos conclui os 42 km de prova às 8h20. Ao chegar no Farol da Barra, comemorou a conquista. "A sensação foi ótima, ver que todo trabalho duro valeu a pena", comentou. Na edição passada, o vencedor foi o pernambucano Marcos Antônio Pereira, que conseguiu o tempo de 2h22min41seg.

A competição feminina ainda está em andamento. Além da Bahia, há corredores de outros 24 estados – as exceções são apenas Roraima e Amapá.Os competidores puderam correr em quatro modalidades: 5km, 10km, 21km e 42km - a última dá nome ao evento.

A partir das 11h, no fim da linha de chegada, no Largo do Farol da Barra, o grupo FitDance fará uma performance. Logo depois, às 12h30, a banda Jammil comandará um show em homenagem aos atletas que integraram a terceira edição da corrida.



Premiação

Assim como aconteceu na edição passada, a Maratona Salvador possui a maior premiação em dinheiro entre as provas de corrida de rua do Brasil. Ao todo, serão distribuídos nada menos que R$ 163 mil aos vencedores. A bolada maior, de R$ 22 mil, é dada aos campeões das provas de 42km masculina e feminina. Os segundos lugares levam R$ 11 mil e os terceiros, R$9 mil. Há ainda valores para os quartos colocados, R$7 mil, e os quintos, R$ 5 mil.

Ainda pela prova principal, é bom lembrar: os resultados são válidos para o Ranking Brasileiro de Maratonas. Aliás, desde sua primeira edição que a competição faz parte do calendário nacional.

Para os corredores que competem a meia maratona, os prêmios são de R$ 8,5 mil ao primeiro lugar; R$ 5 mil ao segundo; R$ 3,5 mil ao terceiro; R$ 2,5 mil ao quarto; e R$ 1,5 mil ao quinto.

Trânsito

Por causa da realização da Maratona Salvador, o trânsito sofrerá algumas alterações. A Av. Oceânica - entre a Barra e o Rio Vermelho - será completamente interditada nos dois sentidos, com tráfego desviado para as avenidas Centenário, Garibaldi e Adhemar de Barros.

Em alguns trechos, as faixas serão separadas por grades, com os veículos podendo passar ao lado dos atletas. Isso acontecerá no condomínio em frente à Aeronáutica, em Ondina, e no Rio Vermelho, entre a Travessa Bartholomeu de Gusmão e a Rua da Paciência. Entre o Rio Vermelho e a Pituba, o tráfego também será compartilhado até a Praça Nossa Senhora da Luz, onde será desviado para a Rua Pernambuco.

Ainda haverá interdição completa da via na orla a partir da Praça Nossa Senhora da Luz até à rua Aristides Milton (Largo de Cira), em Itapuã. Motoristas terão como opção a Av. Luiz Viana Filho (Paralela) e outras vias transversais que levam à orla, como as avenidas Pinto de Aguiar, Jorge Amado, Dorival Caymmi e Mãe Stella. No sentido contrário (Itapuã para a Pituba), o fluxo seguirá normalmente.

As interdições no trânsito acontecerão por volta das 3h, por causa da montagem das estruturas e preparação do percurso. A partir das 10h de domingo, o tráfego começa a ser liberado progressivamente começando em Itapuã até a Barra.