Baianos entre 41 e 60 anos são os mais endividados do estado

As pessoas com idade entre 41 e 60 anos, são as mais endividadas na Bahia. Segundo a pesquisa mais recente realizada pela Serasa, o grupo representa 35% dos 4,6 milhões de inadimplentes registrados no estado no mês de abril.

A gerente da Serasa, Patrícia Camillo, pontua que essas são as consequências do perfil de consumidor mais ativo, inerente a esta faixa etária.

“Este é um grupo economicamente mais ativo. São pessoas que geralmente consomem mais crédito, seja um financiamento, empréstimo ou cartão de crédito. Inclusive este é um dado que também se reflete a nível nacional [entenda abaixo]”, destacou Patrícia.

Em segundo lugar no ranking estão os baianos entre 26 e 40 anos (33%). Abaixo deles aparecem, respectivamente, as pessoas acima de 60 anos (18%) e os jovens de até 25 anos (12%) - os percentuais foram arredondados para facilitar a compreensão.

O cenário nacional é um pouco diferente. Ainda assim, os idosos seguem entre os mais endividados. Conforme a pesquisa da Serasa, o número de pessoas negativadas acima de 60 anos cresceu 33% nos últimos cinco anos. Foi o grupo que mais cresceu neste quesito em comparação com o crescimento das outras faixas etárias.

Com isso, do total de 71,4 milhões de brasileiros inadimplentes, 17,7% são consumidores acima de 60 anos. Em números absolutos, o país ganhou mais 3,4 milhões de endividados com essa idade quando se compara o mês de abril de 2019 com abril de 2023.

Segundo o analista Luiz Rabi, economista-chefe da Serasa Experian, uma das explicações para isso é que a população do país está envelhecendo.

“Ao mesmo tempo, em um cenário de mudanças nos padrões de consumo e aumento dos custos de vida, relacionados à saúde e cuidados médicos, por exemplo, [esse grupo] pode ter dificuldade de acompanhar os gastos e gerenciar suas finanças”, explicou Luiz.

As contas básicas (água, luz etc) representam os principais vilões para o bolso dos idosos. Além disso, Luiz Rabi destaca que o acesso ao crédito também pode ser um fator que leva a esse crescimento, já que, nos últimos anos, tem havido um aumento na disponibilidade de crédito e serviços financeiros para idosos.

Quitação

Em um movimento para conter a alta da inadimplência e auxiliar os baianos a quitarem as dívidas, a Serasa intermedia negociações com mais 500 empresas de diversos segmentos como bancos, varejo, telefonia, entre outros, na plataforma Serasa Limpa Nome.

As ofertas podem chegar a 99% de desconto. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INS) contam com a possibilidade de parcelamento estendido e antecipação do 13º salário para ajudá-los a quitar as dívidas.