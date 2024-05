EDUCAÇÃO

Escolas bilíngues promovem evento cultural e esportivo em homenagem às mães

Cerca de mil pessoas participaram do encontro no bairro do Costa Azul

Da Redação

Publicado em 5 de maio de 2024 às 19:23

Escolas bilíngues promovem evento cultural e esportivo em homenagem às mães Crédito: Divulgação

As escolas Gurilândia International School e Land School realizaram no sábado (4), uma manhã especial, recreativa e interativa, - para alunos do Grupo 1 ao 4º ano, da unidade Pituba, e do 5º e 6º anos, que irão para a Land School da Pituba no próximo ano, - em homenagem ao Dia das Mães. Uma celebração semelhante aconteceu na sede da Gurilândia da Federação.

O evento aconteceu na sede da nova Land School, escola que também faz parte do Inspired Education Group e que hoje tem uma unidade na Federação. A inauguração da nova escola está prevista para o fim deste ano. “Um dos nossos objetivos com este evento foi conferir visibilidade a todo o potencial dessa nova Land School, a qual terá 18 mil m² e capacidade máxima para recepcionar 1.200 alunos, se igualando até mesmo às escolas de outros países, em termos de credibilidade, qualidade e infraestrutura”, explicou o CEO nacional do Inspired Education Group, Paulo Moraes.

Durante o evento, que reuniu cerca de mil pessoas, os alunos e as mães participaram de oficinas de dança, robótica, arte e criação de presentes, além de futebol, flag football, aquacross e capoeira. O público prestigiou ainda o show do Canela Fina, composto por Kamile Levek, Carla Suzart e Diogo Flórez.

“Hoje foi um momento de celebrar essa data comemorativa tão especial e relevante que é o Dia das Mães e, concomitantemente, apresentar o nosso novo espaço, que será uma extensão da Gurilândia Pituba, pois serão matriculados alguns dos alunos que lá estudaram e que seguirão nessa nova unidade da Land School, mantendo o otimismo e acreditando no legado que temos construído”, destacou a diretora da Gurilândia Pituba, Bianca Begrow.

“Estamos focados em transformar métodos tradicionais em uma abordagem contemporânea, criativa e dinâmica. Cada escola é pensada individualmente, de acordo com o contexto local e ancorada na cultura na qual se encontra. Nesse sentido, esse evento foi organizado com o intuito de reforçar nossa relação com os alunos e seus pais e assim reiterarmos o nosso compromisso com eles”, ressaltou a diretora da Gurilândia Federação, Denise Rocha.

Atenção com a comunidade

As matrículas para estudar na nova unidade da Land School serão abertas ainda este ano e as aulas começarão em fevereiro de 2025. A escola receberá alunos do 3º ano do Fundamental I até o Ensino Médio.

De acordo com o gerente de operações, Edgar Vinhas, o projeto da escola foi pensado para impactar minimamente o trânsito da região. “Iremos receber alunos, primeiramente, do 3º ano do Fundamental I, em seguida, do Ensino Fundamental II e posteriormente, do Ensino Médio. Haverá ainda uma área ampla, voltada exclusivamente para o estacionamento, bem como uma empresa contratada somente para o monitoramento do tráfego, além de agentes de trânsito e seguranças. Estudamos desde a entrada e fluxo dos veículos até a quantidade de saídas, incluindo as intermediárias, que por sua vez normalmente não coincidem com os horários de saída das demais escolas, pois nossos horários são diferenciados”, afirmou.

Atualmente, cerca de 1.800 alunos ao todo compõem o corpo acadêmico das três unidades, que contemplam a Gurilândia Federação, Land School Federação e Gurilândia Pituba, sendo que as duas últimas foram inauguradas em 2019 e 2021, respectivamente. Muitas expectativas positivas giram em torno da nova unidade da Land School.