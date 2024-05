SUDOESTE

Homem é preso após forjar o próprio sequestro e tentar extorquir a família na Bahia

O suspeito foi encontrado no distrito de Bate Pé, em Vitória da Conquista

Da Redação

Publicado em 5 de maio de 2024 às 17:49

Suspeito de forjar o próprio sequestro Crédito: Divulgação

Uma ocorrência registrada como desaparecimento de um homem no município de Brumado evoluiu para extorsão mediante sequestro e finalizou com o flagrante da suposta vítima. As equipes da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Brumado) e 10ª Coorpin/Vitória da Conquista desarticularam o sequestro forjado pelo próprio suposto sequestrado, no sábado (4).

A companheira do suspeito registrou o seu desaparecimento, na Delegacia Territorial (DT/Brumado), na quinta-feira (2), após o homem não retornar do trabalho. Em seguida, familiares e amigos receberam uma foto da suposta vítima amordaçada com mensagens exigindo valores para o resgate.

Diligências investigativas realizadas com o apoio da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Sudoeste) e do Núcleo de Inteligência da 10ª Coorpin / Vitória da Conquista, identificaram e foram ao imóvel, onde seria o cativeiro. Entretanto, no local foram informados que o suspeito era namorado de uma das moradoras da casa, chegou lá no dia do desaparecimento e não estava sequestrado.