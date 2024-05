SALVADOR

Suspeito é morto em confronto com a PM em Santa Luzia do Lobato

Com ele foram apreendidos uma submetralhadora, munições, 123 pedras de crack, 27 frascos com cocaína e maconha

Um suspeito de envolvimento com o crime morreu, na tarde deste domingo (5), em confronto com a Polícia Militar. Agentes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS apreenderam uma submetralhadora, munições, maconha, cocaína e crack na Rua Voluntários da Pátria, em Santa Luzia do Lobato.