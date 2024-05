SEGURANÇA PÚBLICA

Mais de R$ 3,7 milhões são investidos na Delegacia e no Pelotão de Fátima

Uma Delegacia Territorial e um Pelotão da 21ª Companhia Independente de Polícia Militar foram inaugurados na manhã deste domingo (5), pelo governador Jerônimo Rodrigues, e pelo secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, na cidade de Fátima. As unidades fortalecerão o combate ao crime organizado.

Mais de R$ 3,7 milhões foram investidos nas novas estruturas, situadas na Avenida Nossa Senhora de Fátima. A solenidade contou ainda com as presenças do comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, e da delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito.