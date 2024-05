SALVADOR

PM apreende fuzil 556 é apreendido na Vila Verde

Na madrugada deste domingo (5), policiais militares pertencentes às unidades do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Atlântico apreenderam um fuzil na localidade conhecida como Vila Verde, no bairro de São Cristóvão.

Durante o reforço de patrulhamento na região, as guarnições se depararam com um grupo de homens armados que, ao perceberem a aproximação policial, dispararam contra as equipes. Houve o revide e o grupo criminoso fugiu.