VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros em Feira de Santana

Um homem de 39 anos, identificado como Jean da Silva de Almeida, foi assassinado a tiros no bairro do Campo Limpo, em Feira de Santana, no interior da Bahia. O caso aconteceu no último sábado (4) e é investigado pela Delegacia de Homicídios do município.