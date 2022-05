Bailarina se pronuncia após beijo em Tierry: 'Deus sabe de todas as coisas'

A instrutora de Tierry na Dança dos Famosos, Carla Bruno, falou sobre o beijo que deu no parceiro no último Domingão.

“Foi técnico, gente”, escreveu a dançarina no Instagram. “A música fala beijar, beijar, beijar, vocês não acharam que a coreografia seria pulando amarelinha, né?”, ironizou.

“E independente de resultado de competição, o que prevalece é a certeza de que só a gente sabe o real valor de entregar e concluir mais uma semana. É tanta coisa que ninguém faz ideia… Sigo com a paz da consciência tranquila, e é isso. Deus sabe de todas as coisas sempre! Obrigada de coração a todas as pessoas lindas que torcem de verdade pra gente”, concluiu.

Durante apresentação no programa, Carla deu um beijo intenso em Tierry no meio da coreografia.

No primeiro ensaio da competição de dança, o cantor chegou a perguntar a Carla Bruno se ela era solteira. A bailarina respondeu que sim e complementou: “Ele é rápido né, gente?“.

