Bailinho leva forró para o Largo da Tieta no final de semana; confira valores

Pode tirar a camisa quadriculada do armário porque o São João vai começar mais cedo esse ano. No próximo sábado (21), a partir das 18h, o Forrozinho do Bailinho sobe ao palco do Largo da Tieta, no Pelourinho, para unir em um só evento o clima junino e o frevo carnavalesco. A banda Forró da Gota começa esquentando o salão e logo depois é a vez do Bailinho de Quinta fazer a festa.

Para matar a saudade do chamego e da folia junina, os instrumentos de sopro dão espaço ao trio sanfona, zabumba e triângulo, em uma formação um pouco diferente da habitual. Galopes, arrasta-pés, baião e muito forró estão garantidos no repertório, além de alguns clássicos do carnaval que não podem ficar de fora.

“Estamos contando as horas para reencontrar o nosso público em clima de São João, o Forrozinho do Bailinho é uma oportunidade pra mergulharmos em um repertório festivo, mas de muita tradição. Revisitamos a obra de Elba Ramalho, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Alceu Valença, Chiclete com Banana, Flávio José, Fagner, e tantos outros legítimos representantes da cultura nordestina”, comenta Thiago Trad, músico do Bailinho.

Após dois anos parado por conta da pandemia, o projeto Forrozinho do Bailinho marca o reencontro do público com uma das festas mais tradicionais da cultura popular. Os ingressos para o evento estão à venda no Sympla e custam R$70 em segundo lote.